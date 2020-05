Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat den Ausschluss aus dem norwegischen Ölfonds heftig kritisiert. Das Vorgehen der Norges Bank sei "für uns absolut nicht nachvollziehbar", erklärte Konzernpressesprecher Lothar Lambertz. Einerseits seien die Kriterien vor allem auf CO2-Emissionen aus Kohle ausgelegt. "Öl- und Gasgeschäfte werden hingegen ausgespart. Das ist willkürlich und hilft dem Klima überhaupt nicht."

Andererseits werde nicht bewertet, wie sich ein Unternehmen wie die RWE AG entwickele. Der DAX-Wert hat seinen CO2-Ausstoß nach eigenen Angaben seit 2012 um 90 Millionen Tonnen reduziert und will bis 2040 klimaneutral sein. Bis 2022 will er rund 5 Milliarden Euro netto in den Ausbau der Erneuerbaren Energie investieren.

"Statt quantitativer Bestandsaufnahmen müsste unseres Erachtens vor allem die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen sich verändern, berücksichtigt werden", so Lambertz. "Kaum ein Unternehmen tut das so radikal und schnell wie RWE. Schon heute sind wir ein weltweit führendes Unternehmen für Erneuerbare Energien."

Der weltgrößte Staatsfonds, der Government Pension Fund Global, hatte am Mittwoch erstmals die verschärften Nachhaltigkeitskriterien für künftige Investments angewandt, die zum 1. September 2019 in Kraft traten. In der Folge schloss die Geschäftsleitung der Norges Bank, die den Fonds im Auftrag des norwegischen Finanzministeriums managt, fünf kohleproduzierende Unternehmen aus, neben RWE auch Glencore, Anglo American, Sasol und AGL Energy. Weiterhin wurden der Düsseldorfer Energieversorger Uniper SE, die BHP Group Ltd/BHP Group Plc, Vistra Energy Corp und Enel SpA unter Beobachtung gestellt. Ihnen droht der Ausschluss, wenn sie nicht die Kohleverbrennung reduzieren. Laut Geschäftsbericht 2019 verwaltet der Pensionsfonds 10,088 Billionen Norwegische Kronen (910 Milliarden Euro).

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 10:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.