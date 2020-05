Zunächst stieg die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,0895 US-Dollar. Bis zum späten Nachmittag fiel sie aber wieder bis auf 1,0845 Dollar zurück. Sie kostete damit in etwa so viel wie am Morgen.Zum Franken notiert der Euro derzeit bei 1,0519 Franken, nachdem der Kurs am frühen Nachmittag über 1,0525 Franken geklettert ...

