Die Abwrackprämie hat schon 2009 nicht funktioniert. Eine neue "Abfuckprämie" wäre nicht besser. Lasst uns lieber in die Zukunft investieren. 2019 hat VW 13 Milliarden Euro Gewinn gemacht, BMW fünf Milliarden und Daimler 2,7 Milliarden - 2019 war für die Autobranche das erfolgreichste Jahr der vergangenen Dekade. In der Coronakrise werden in Deutschland jetzt 50 Prozent weniger neue Autos verkauft. Die Auto-Lobby fordert also eine Kaufprämie für Neuwagen. Chef-Lobbyistin Hildegard Müller, eine ehemalige Staatsministerin im ...

