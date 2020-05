Die Aktie des US-Impfstoff-Hoffnungsträgers gegen Corona gibt am heutigen Mittwoch schon wieder Gas. Mehr knapp drei Prozent geht es am Abend an der Heimatbörse in New York nach oben auf 64,10 Dollar. Diesmal beflügelt die Nachricht, dass das Unternehmen von der US-Zulassungsbehörde FDA für den Corona-Impfstoff-Kandidaten mRNA-1273 den Fast-Track-Status verliehen bekommen hat.Die Zuerkennung des "Fast Track"-Status bringt unter anderem folgende Vorteile:Häufigere Treffen mit der FDA, um den Entwicklungsplan ...

