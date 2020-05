LONDON/GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Permira will als Hauptaktionär des Softwareanbieters Teamviewer Kreisen zufolge einen großen Teil seiner Aktien am Markt platzieren. Über die Zwischengesellschaft Tigerluxone plane Permira den Verkauf von 25 Millionen Papieren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete. Permira hielt zuletzt 51,5 Prozent der 200 Millionen Teamviewer-Aktien. Der Anteil würde mit dem Verkauf des vollen Pakets rechnerisch auf 39 Prozent sinken.



Die Teamviewer-Aktie gehört zu den Gewinnern der Corona-Krise und hatte erst im Laufe des Tages mit 45,65 Euro ein Rekordhoch erreicht. Kann Permira die Aktien ohne großen Abschlag loswerden, könnte der Erlös bei über einer Milliarde Euro liegen. Teamviewer profitiert in der Krise von hoher Nachfrage nach Fernwartungs- und Homeoffice-Software und hatte am Dienstag Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die Aktie gab am Mittwoch nachbörslich mit den Nachrichten um die Platzierung um knapp 4 Prozent nach./men/he

