Die Furcht vor den negativen Folgen schneller Lockerungen in der Corona-Krise hat den DAX am Mittwoch wieder mit voller Wucht eingeholt. Der deutsche Leitindex weitete sein Minus im Späthandel auf 2,56 Prozent aus und beendete den Handel bei 10.542,66 Punkten. Er entfernte sich damit wieder deutlich von der Marke von 11.000 Punkten, die er zu Wochenbeginn vorerst erfolglos getestet hatte.Dabei trübte sich das Bild auch im Einklang mit den US-Börsen ein, die am Vorabend spät abgerutscht waren und ...

