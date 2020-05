DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Chemie- und Pharmakonzern Merck hat sich bisher vorsichtig zu den Folgen der Corona-Krise für das eigene Geschäft geäußert. Man erwarte, dass die Pandemie im ersten Quartal ihren Höhepunkt erreiche und sich die Lage im zweiten Halbjahr normalisiere, hatte Chef Stefan Oschmann Anfang März gesagt und für diesen Fall ein leichtes Umsatzminus für 2020 in Aussicht gestellt. Wie die Geschäfte nun im ersten Quartal liefen, will Oschmann am Donnerstag (9.30 Uhr) in einer Telefonkonferenz erklären. Dabei ist zu erwarten, dass Merck auch zur Prognose Angaben macht.



Während der Jahresauftakt noch weitgehend unbelastet von der Corona-Krise geblieben sein dürfte, haben sich die Aussichten für die Weltwirtschaft inzwischen kräftig eingetrübt. Das dürfte auch an Merck nicht spurlos vorbei gehen. Für den Fall einer globalen Rezession hatte Oschmann schon angekündigt, die Prognose zu ändern.



Während die Darmstädter 2019 mit Arzneien und Laborbedarf gute Geschäfte machten, litt die Spezialchemie-Sparte unter dem rauen Konjunkturumfeld. Pigmente von Merck für Autolacke waren zuletzt wenig gefragt, und bei Flüssigkristallen etwa für Smartphone-Displays belastete die asiatische Konkurrenz. Immerhin trug die milliardenschwere Übernahme des US-Halbleiterzulieferers Versum zu steigenden Ergebnissen bei - wenngleich Merck nun hier von der globalen Chip-Produktion abhängig ist./als/DP/eas

