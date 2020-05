Zur Bewältigung der immer komplexeren Sicherheitsanforderungen, die mit den gewaltigen Personen- und Fahrzeugströmen einhergehen, brauchen wir so etwas wie einen sagenhaften allwissenden Wächter, der dank KI jetzt Realität wird. Das Unternehmen Dahua Technology, das über preisgekrönte KI-basierte Deep-Learning-Algorithmen verfügt, bringt mit WizMind eine breite Palette projektorientierter Produkte auf den Markt, die branchenführende Deep-Learning-Algorithmen wie IPC, NVR, PTZ, XVR, Wärmebildkameras und Software-Plattformen nutzen und präzise, zuverlässige und umfassende KI-Produkte für unterschiedliche vertikale Branchen bereitstellen.

WizMind für die Personenanalyse

Basierend auf KI-Chips und Deep-Learning-Algorithmen bietet WizMind umfassende personenorientierte Lösungen. Dazu zählen unter anderem Gesichtserkennung, Schutz der Privatsphäre, Metadaten zu Videoaufnahmen von Menschen, Personenzählung und Stereoanalyse. Diese Lösungen erlauben eine schnelle, präzise Reaktion auf die Kriterien, die für den Kunden relevant sind. Zudem ermöglicht die Technologie eine präzisere, effizientere KI-Suche, um Zielpersonen zu orten. Sie liefert verschiedene Daten über die Zielpersonen, die für die geschäftliche Analyse genutzt werden können.

WizMind unterstützt die Mosaikmaskierung des menschlichen Gesichts und des menschlichen Körpers in Echtzeit. Dies ist beispielsweise bei Videoaufnahmen im Gerichtssaal notwendig und auch für Einzelhändler sehr nützlich. Sie können durch die intelligente Analyse der Kundenströme ihre Geschäftstätigkeit optimieren, ohne gegen Datenschutzvorschriften wie die DSGVO zu verstoßen.

WizMind für die Fahrzeuganalyse

WizMind bietet verschiedene fahrzeugbasierte KI-Lösungen, wie z. B. ein automatisches Kennzeichenlesesystem (AKLS) und Metadaten zu Videoaufnahmen von Fahrzeugen, sowie Lösungen gegen das Parken im Parkverbot, die mehr Attribute von Fahrzeugen liefern und somit die Kontrolle vereinfachen und schnelle Suchen sowie geschäftliche Analysen ermöglichen. Solche Systeme werden vermehrt auf innerstädtischen Straßen, an Zufahrten von Wohngebieten und Parkplätzen sowie an Mautstationen eingesetzt.

WizMind in Verbindung mit Wärmebildtechnologie

WizMind vereint Deep-Learning-Algorithmen und Wärmebildtechnologie, um Anwender dabei zu unterstützen, eine Überwachung über extrem große Entfernungen in anspruchsvollen Umgebungen, eine berührungslose Temperaturüberwachung und einen frühzeitigen Brandschutz zu ermöglichen.

Dank einer Genauigkeit von ±0,3 und einer Überwachungsgeschwindigkeit von drei Personen pro Sekunde findet die hochpräzise Körpertemperatur-Überwachungslösung von Dahua in aller Welt an Verkehrsknotenpunkten, in Finanzinstituten, Einkaufszentren, Schulen und anderen Einrichtungen breite Anwendung.

WizMind Ökosystem

Die Serie Dahua WizMind setzt auf offene Standards und Kooperation. Daher ist sie mit gängigen anderen Technologiepartnern wie beispielsweise Milestone, AxxonSoft und ISS kompatibel. Zudem bietet das WizMind Ökosystem DHOP und eine hinreichende API für unsere Technologiepartner. Dadurch sind diese zusammen in der Lage, leistungsfähige KI-Lösungen für unsere gemeinsamen Kunden zu entwickeln. Mit unseren Ökosystempartnern werden wir verschiedene Marketingmaßnahmen ergreifen.

Dahua WizMind, eine KI-Serie der Spitzenklasse, zielt darauf ab, anspruchsvolle Szenarien in unterschiedlichen vertikalen Branchen zu bedienen. Getreu der Mission "Schaffung der Grundlagen für eine sicherere Gesellschaft und einen intelligenteren Alltag" konzentriert sich Dahua Technology im Dienste seiner Partner und Kunden in aller Welt auch künftig auf "Innovation, Qualität und Service".

