Stuttgart (ots) - Fast acht Wochen lang hat Deutschland Reisende an den Grenzen zu Frankreich, der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Dänemark kontrolliert und nur unter bestimmten Bedingungen ins Land gelassen. Weil es das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie zulässt, werden die Kontrollen jetzt in Absprache mit den Nachbarn schrittweise gelockert. Das ist eine gute Nachricht. Nicht nur für Bundesbürger, die ihren Sommerurlaub planen oder Freunde jenseits der Landesgrenzen besuchen wollen, sondern vor allem für viele Bewohner der Grenzgebiete, deren Alltag aufgrund der Maßnahmen besonders eingeschränkt ist.



