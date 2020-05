Aufgrund der Corona-Krise geraten einige Unternehmen in personelle Engpässe, während andere Firmen ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken müssen. XING hilft diesen Unternehmen mit der Öffnung einer neuen Gruppe."Mitarbeitertausch by XING Schweiz" unterstützt Schweizer UnternehmenSchweizer Unternehmen können sich während der schweren Corona-Zeit gegenseitig unterstützen, indem sie Mitarbeiter für einen gewissen Zeitraum tauschen. Denn während einige Firmen ihre Angestellten ...

