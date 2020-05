BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP fordert Klarheit, ob Autofahrer gegen das Vermummungsverbot im Straßenverkehr verstoßen, wenn sie ihren Mund-Nasen-Schutz im Auto nicht abnehmen. "Der Bund muss hier endlich für Rechtssicherheit sorgen statt Unsicherheit zu schaffen", sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag).



Die Straßenverkehrsordnung verbietet die Verhüllung oder die Verdeckung wesentlicher Gesichtsmerkmale. Damit soll unter anderem die Erkennbarkeit des Fahrers bei Radarfallen gewährleistet werden. Die Maskenpflicht in Supermärkten oder an öffentlichen Orten könnte Autofahrer dazu verleiten, die Maske auch im Auto aufzubehalten. Auch Taxi- oder Busfahrer sind den Angaben zufolge betroffen.



Die Polizeien der Länder seien allerdings sensibilisiert, großzügig zu verfahren, wenn die Maske dem Gesundheitsschutz diene, hieß es nach Angaben des RND in einem Schreiben von Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU). "Nur bei offensichtlicher Nutzung der Masken, um andere Ordnungswidrigkeiten zu begehen, werden weiterhin Bußgelder verhängt." Der FDP geht das nicht weit genug: "In welchen Fällen ist eine teilweise Vermummung weiterhin eine Vergehen und wie sollen Landespolizisten damit umgehen? Diese wichtige Frage bleibt unbeantwortet und könnte für einige Verkehrsteilnehmer teure Konsequenzen haben", warnte der FDP-Politiker Luksic./rew/DP/zb

