KARLSRUHE (dpa-AFX) - Was Architektenplanung kosten darf, kann man seit Jahrzehnten der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) entnehmen. Doch die deutsche Verordnung mit verbindlichen Mindest- und Höchstsätzen ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli vergangenen Jahres europarechtswidrig.



Zwischen deutschen Gerichten ist nun ein Streit darüber entbrannt, ob sie noch gilt. Die einen sagen nein, die anderen ja - zumindest solange, bis eine neue Verordnung vorliegt. Darüber berät der Bundesgerichtshof (BGH) an diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) in Karlsruhe. Offen ist, ob er am selben Tag ein Urteil spricht.



Der BGH prüft anhand von zwei Verfahren aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, welche Auswirkungen das EuGH-Urteil auf bestehende Planungsverträge hat, in denen ein Honorar unterhalb des Mindestsatzes vereinbart wurde - und der Planer nachträglich den Mindestsatz verlangt.



Die streitenden Parteien hoffen, dass das höchste deutsche Zivilgericht einen Weg weist, wie der Spruch aus Luxemburg umzusetzen ist (Az.: VII ZR 174/19 und VII ZR 205/19). Das könnte auch für Häuslebauer interessant werden - geht es doch am Ende für sie darum, ob sie deutlich mehr oder weniger zahlen müssen./skf/DP/zb

