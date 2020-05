Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Das Bundesverfassungsgericht hat die teils heftige Kritik an seinem Urteil zu den EZB-Anleihekäufen zurückgewiesen. So-wohl Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle als auch der zuständige Berichterstatter Peter Huber verteidigten die Entscheidung in Zeitungsinterviews. Verfassungsgerichte seien legitimiert und verpflichtet, in seltenen Ausnahmefällen bei besonders gravierenden Kompetenzverletzungen der europäischen Institutionen einzuschreiten, sagte Voßkuhle der Zeit. Dass sich Verfassungsrichter öffentlich für ein Urteil rechtfertigen, gilt als sehr ungewöhnlich. Voßkuhle und Huber warnten vor einer weiteren Eskalation des Streits für den Fall, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleitet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will derweil auch nach dem umstrittenen Urteil weiter eine Politik verfolgen, die der Stärkung des Euro dient - auch mittels mehr Integration bei der Wirtschaftspolitik. "Ich will einen starken Euro, und in diesem Sinne werden wir vorgehen", sagte sie im Bundestag. (Börsen-Zeitung S. 7)

STAATSVERSCHULDUNG - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans schlägt angesichts dramatisch sinkender Steuereinnahmen vor, dass der Bund seine Corona-Schulden später als vereinbart zurückzahlt. "Wir müssen bei der Zeitspanne der Rückzahlung entscheiden, ob wir langsamer tilgen als die bisher veranschlagten 20 Jahre oder auf andere Einnahmequellen zurückgreifen", sagte der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. (Funke Mediengruppe)

GEMEINDEBUND - Der Gemeindebund erwartet wegen der Corona-Krise Steuerausfälle von bis zu 30 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. "Städte und Gemeinden sind mit mindestens 30 Prozent bei den Steuerausfällen dabei, die das Finanzministerium allein für 2020 auf mehr als 100 Milliarden Euro schätzt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Rheinischen Post. "Vor allem bei der Gewerbesteuer erwartet die Kommunen ein dramatisches Minus von bis zu 25 Milliarden Euro in diesem Jahr", sagte Landsberg vor der an diesem Donnerstag erwarteten Steuerschätzung. Er forderte einen Rettungsschirm von Bund und Ländern in mittlerer zweistelliger Milliardenhöhe für die Jahre 2020 und 2021. (Rheinische Post/Handelsblatt S. 8)

EEG-UMLAGE - Grünen-Chef Robert Habeck will die Stromrechnung der Verbraucher durch eine weitgehende Abschaffung der EEG-Umlage entlasten. Aktuell zahlt jeder Verbraucher nach der Vorgabe des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 6,75 Cent pro Kilowattstunde extra, um die Produktion von erneuerbaren Energien zu subventionieren. "Wir wollen die EEG-Umlage um fünf Cent je Kilowattstunde senken", sagte Habeck gegenüber WELT. "Die Vergütung für die Erneuerbaren bleibt gleich, die Absenkung wird durch Steuern kompensiert." Der Grünen-Chef reagierte damit auf einen WELT-Bericht über den absehbar starken Anstieg der EEG-Umlage und damit der Strompreise im kommenden Jahr infolge der Corona-Krise. (Welt S. 16)

IMMUNITÄTSAUSWEIS - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält die Einführung eines Immunitätsausweises trotz des Widerstands der SPD weiterhin für erforderlich. Man werde sich verstärkt mit der Frage beschäftigen müssen, "welche Einschränkungen wann für wen zulässig sind", sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Andere Staaten planen bereits, die Einreise künftig von einem derartigen Immunitätsnachweis abhängig zu machen", sagte Spahn. Das gebe es bereits bei anderen ansteckenden Krankheiten wie zum Beispiel bei Gelbfieber. "Wir werden uns also weiter mit dem Thema beschäftigen müssen. Denn die Lösung kann ja nicht sein, dass unsere Bürgerinnen und Bürger nicht mehr in Länder reisen können, die solche Regelungen planen", sagte er. (RND)

REISEVERSICHERUNG - Das Bundesjustizministerium will zeitnah Eckpunkte für eine Neuregelung der Insolvenzsicherung im Reiserecht vorlegen. "Ziel ist weiterhin, dass die neuen Regeln vor Beginn des neuen Reisejahrs am 1.11.2020 in Kraft sind", teilte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums mit. Die aktuelle Situation zeige "noch einmal die dringende Notwendigkeit einer Neuregelung auf", so der Sprecher. (Funke Mediengruppe

FLEISCHINDUSTRIE - Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat deutliche Kritik an der Fleischindustrie geübt. "Es hat mich überrascht und massiv geärgert, dass einzelne Unternehmen ihre Arbeitnehmer trotz Corona offenbar fröhlich über die Landesgrenzen hin- und hergeschoben haben. Ein solches Verhalten ist komplett verantwortungslos", sagte er. (FAZ S. 17)

NATO - US-Botschafter Richard Grenell fordert von Deutschland mehr Engagement in der Nato. Deutschland muss sagen, ob seine Nato-Zusagen gelten, schreibt er in einem Gastkommentar. Deutschland muss in die nukleare Teilhabe der Nato investieren, fordert er. (Welt S. 2)

