Der amerikanische Chemiekonzern Quaker Houghton (ISIN: US7473161070, NYSE: KWR) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,385 US-Dollar je Aktie aus. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 31. Juli 2020 (Record date: 17. Juli 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,54 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 154,03 US-Dollar (Stand: 13. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...