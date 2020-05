VENLO (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat durch die Corona-Krise einen starken Jahresauftakt hingelegt. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 14 Millionen Euro auf 4,9 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Venlo mit. Damit habe Shop Apotheke schneller als geplant profitabel gewirtschaftet. In der Folge erwartet das Unternehmen auch fürs Gesamtjahr einen positiven Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Ursprünglich war nur das Erreichen der Gewinnschwelle angepeilt.



Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf minus 3,9 Millionen Euro gegenüber minus 14 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Wie bereits bekannt stieg der Umsatz im ersten Quartal um ein Drittel auf 232 Millionen Euro. Auch im April habe sich die Umsatzdynamik fortgesetzt, die Geschäftsentwicklung für 2020 sei über Plan. Vor allem international konnte Shop Apotheke stark zulegen, der Umsatz stieg außerhalb des deutschsprachigen Raums um 58,7 Prozent. Die Anzahl aktiver Kunden wuchs in den ersten drei Monaten insgesamt um 300 000 auf 5 Millionen.



Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten in Folge der Virus-Pandemie plant Shop Apotheke erst mit den Halbjahreszahlen ein vollständiges Update des Jahresausblicks. Anfang April gab der Konzern noch eine erhöhte Umsatzprognose von mindestens 20 Prozent über dem Vorjahr aus./niw/fba

