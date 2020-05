HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien profitiert weiterhin von steigenden Mieten in Ballungszentren. Im ersten Quartal erhöhte sich das operative Ergebnis (FFO1) im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 42,0 Millionen Euro, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Zum Zuwachs trugen neben höheren Mieten auch geringere Kosten bei.



Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte TAG Immobilien. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO1 (Funds from Operations) soll 2020 wie bereits bekannt auf 168 bis 170 Millionen Euro zulegen. Die Aktionäre sollen für 2020 eine Dividende von 87 Cent je Aktie bekommen. Für das Jahr 2019 will das Management wie geplant eine Dividende von 82 Cent zahlen./mne/fba

