4basebio AG: 4basebio AG berichtet über die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2020DGAP-News: 4basebio AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung 4basebio AG: 4basebio AG berichtet über die Finanzergebnisse des ersten Quartals 202014.05.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.4basebio AG berichtet über die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2020- 4basebio meldet starken Q1-Nettogewinn nach Abcam-Transaktion- Starke Liquiditätslage ermöglicht Konzentration auf weitere Strategie- Erfolgreicher Abschluss des 10%igen Aktienrückkaufs- Fortgesetzte Weiterentwicklung der DNA-HerstellungstechnologieHeidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 14. Mai 2020 - Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) meldete heute einen sehr starken positiven Nettogewinn für das am 31. März 2020 endende Quartal nach dem Verkauf ihrer Proteomik- und Immunologie-Geschäftsbereiche an Abcam zum 1. Januar 2020."Wir freuen uns, über eine starke Gesamtleistung für das erste Quartal 2020 berichten zu können, die den Erfolg der Buy-and-Build-Strategie des Unternehmens in den vergangenen drei Jahren belegt", kommentierte Dr. Heikki Lanckriet, der Vorstandsvorsitzende. "Mit der jetzt abgeschlossenen Transaktion haben wir unsere Liquiditätsposition erheblich gestärkt und sind nun hervorragend positioniert, um uns auf die weitere Entwicklung unserer firmeneigenen synthetischen DNA-Herstellungstechnologie zu konzentrieren. Daneben werden wir weiterhin unsere Buy-and-Build-Strategie verfolgen."David Roth, der Finanzvorstand von 4basebio, fügte hinzu: "Während des ersten Quartals haben wir auch erfolgreich einen 10%igen Aktienrückkauf abgeschlossen, diese Aktien befanden sich am Ende der Periode noch im Eigenbesitz. Danach haben wir den Beschluss gefasst, diese Aktien einzuziehen und während der Hauptversammlung am 17. Juni unsere Aktionäre über einen Ermächtigungsbeschluss für ein weiteres Aktienrückkaufsprogramm abstimmen zu lassen. Wir schlossen das Quartal mit insgesamt 101,3 Mio. EUR in Zahlungsmitteläquivalenten, einschließlich Barguthaben von 86,9 Mio. EUR ab, weitere 14,4 Mio. EUR sind nach der Abcam-Transaktion noch weiterhin auf einem Treuhandkonto hinterlegt."Finanzergebnisse des ersten Quartals 2020: Nach dem Verkauf der Geschäftsbereiche Proteomik und Immunologie an Abcam hat sich die Gestalt der laufenden Geschäfte, wie in der Marktprognose für 2020 bereits erwähnt, deutlich verändert. In Übereinstimmung mit dem Jahresbericht für 2019 werden in der nachfolgenden konsolidierten Bilanz und der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung die Ergebnisse der Periode aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäften getrennt ausgewiesen.Die Einnahmen im ersten Quartal 2020 beliefen sich auf 296 Tausend EUR (2019: 295 Tausend EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen) und entsprachen damit unserer Prognose für das laufende Jahr. Der gesamte Nettobetriebsaufwand (einschließlich der Kosten für die verkauften Waren) belief sich im Jahr 2020 auf 925 Tausend EUR (2019: 1,2 Mio. EUR aus fortgeführten Geschäften).Die Finanzaufwendungen beliefen sich für den Berichtszeitraum auf 173 Tausend EUR und beziehen sich auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Eigenkapitalinstrumente. Die Besteuerung für den Zeitraum stellt eine Schätzung der Steuern dar, die auf den Gewinn aus der Abcam-Transaktion zu zahlen sind.Im Periodenergebnis ist ein Gewinn von 66,9 Mio. EUR aus aufgegebenen Geschäftsbereichen enthalten (2019: 378 Tausend EUR). Das Ergebnis des laufenden Jahres stellt den Gewinn aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche Proteomik und Immunologie an Abcam zum 1. Januar 2020 dar.Wie bereits früher berichtet, sahen die Bedingungen der Transaktion Erlöse in Höhe von 120 Mio. EUR vor, bereinigt um Schulden und Barguthaben. Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Gewinns aus der Transaktion:2020 Gewinn aus dem Verkauf [in TEUR]Erlöse aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche 120.000 Eingegangene Barguthaben aus aufgegebenen 2.707 Geschäftsbereichen Zurückgezahlte Schulden und Zinsen der aufgegebenen (6.044) Geschäftsbereiche Steuerverbindlichkeiten von aufgegebenen Geschäftsbereichen (230) Transaktionsbezogene Ausgaben 2020 (3.554) 112.878 Nettovermögen der aufgegebenen Geschäftsbereiche (46.015) Gewinn aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche 66.863 Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 Transaktionskosten in Höhe von 360 Tausend EUR verbucht.Infolgedessen belief sich der Nettogewinn für das erste Quartal 2020 auf 65,7 Mio. EUR (2019: Verlust von 464 Tausend EUR).Die Bilanz hat sich durch die Abcam-Transaktion seit dem 31. Dezember 2019 erheblich verändert. Das Gesamtvermögen belief sich zum 31. März 2020 auf 106,6 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 62,3 Mio. EUR), einschließlich Barguthaben in Höhe von 86,9 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 990 Tausend EUR in fortgeführten Geschäftsbereichen und 2,7 Mio. EUR in aufgegebenen Geschäftsbereichen) und auf Treuhandkonten gehaltene Beträge in Höhe von 14,4 Mio. EUR (31. Dezember 2019: Null).Das langfristige Vermögen war mit 18,1 Mio. EUR deutlich höher (31. Dezember 2019: 3,6 Mio. EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen), was auf die Einstufung des Treuhandkontos als langfristig zurückzuführen ist, dieser Restbetrag wird am 2. Januar 2022 freigegeben.Der Gesamt-Cashflow für das Quartal belief sich auf positive 83,2 Mio. EUR (2019: Abfluss von 775 Tausend EUR.) Darin enthalten sind Netto-Cashflows aus der Abcam-Transaktion in Höhe von 116,1 Mio. EUR, die sich wie folgt darstellen:2020 Cashflow [in TEUR]Erlöse aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche - in 120.000 Investitions-Cashflows Transaktionsbezogene Ausgaben - in betrieblichen Cashflows (3.914) 116.086 Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Transaktion belief sich der zugrunde liegende Mittelabfluss aus Betriebsaktivitäten vor Zinsen und Steuern auf 693 Tausend EUR (2019: Abfluss von 184 Tausend EUR). Die Mittelabflüsse bei Zinsen und Steuern beziehen sich in erster Linie auf Verpflichtungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.Die Mittelzuflüsse aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 105,4 Mio. EUR, verglichen mit einem Mittelabfluss von 175 Tausend EUR im Vorjahr. Die Mittelabflüsse aus Finanzierungstätigkeiten beinhalteten 6,5 Mio. EUR Schuldentilgungen, die sich hauptsächlich auf aufgegebene Geschäftsbereiche, die Begleichung einer Option und 9,7 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem im Februar 2020 erfolgten Aktienrückkauf bezogen. Im Vorjahr betrug der Mittelabfluss 260 Tausend EUR. Das Unternehmen schloss den Zeitraum mit einem Barguthaben von 86,9 Mio. EUR ab.Ausblick 2020: Für das Fiskaljahr 2020 bekräftigt 4basebio seine Prognose vom 24. April 2020: Der operative Barmittelverbrauch für 2020, ohne die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abcam-Transaktion, wird voraussichtlich zwischen 2,5 Mio. EUR und 3,5 Mio. EUR liegen, bei Einnahmen zwischen 0,5 Mio. EUR und 1,0 Mio. EUR.4basebio AG, Heidelberg, GermanyZwischenergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2020Konzernbilanz31.03.2020 31.12.2019 [in TEUR]VermögenswerteSonstige immaterielle Vermögenswerte 2.070 1.845 Treuhandkonto (Abcam-Transaktion) 14.400 0 Sachanlagen 1.346 1.547 Latente Steueransprüche 254 254 Langfristige Vermögenswerte 18.069 3.646Vorräte 421 442 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 612 581 Sonstige Vermögenswerte 577 488 Zahlungsmittel und 86.911 990 Zahlungsmitteläquivalente Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0 56.104 Kurzfristige Vermögenswerte 88.523 58.605Bilanzsumme 106.592 62.251Eigenkapital und SchuldenGezeichnetes Kapital 52.310 52.310 Kapitalrücklage 21.754 21.947 Gewinnrücklagen 39.404 (26.324) Eigene Aktien (9.751) 0 Sonstige Rücklagen (20) 163 Eigenkapital 103.696 48.096Finanzielle Verbindlichkeiten 1.465 1.532 Latente Steuerschulden 0 0 Langfristige Schulden 1.465 1.532Finanzielle Verbindlichkeiten 208 1.264 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 458 336 Leistungen Sonstige Schulden 765 934 Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung 0 10.088 gehaltenen Vermögenswerten Kurzfristige Schulden 1.431 12.623Bilanzsumme 106.592 62.251 Konzern-Gesamtergebnisrechnung01.01 - 31.03 2020 2019 [in TEUR] Fortzuführende GeschäftsbereicheUmsatzerlöse 296 295 Umsatzkosten (230) (228) Bruttoergebnis vom Umsatz 66 67Vertriebskosten (63) (34) Allgemeine Verwaltungskosten (533) (838) Forschungsund nicht aktivierte Entwicklungskosten (183) (105) Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 84 32 Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (629) (877)Finanzerträge 0 26 Finanzaufwendungen (173) (1) Finanzergebnis (173) 26Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden (802) (851) Geschäftsbereichen Ertragsteuern (333) 10Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen (1,135) (841)Aufgegebene Geschäftsbereiche Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen 66,863 378 GeschäftsbereichenPeriodenergebnis 65,728 (464) Ergebnis je Aktie - unverwässert (in EUR/Aktie) 1,25 (0,01) - verwässert (in EUR/Aktie) 1,13 (0,01) Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen - unverwässert (in EUR/Aktie) (0,02) (0,02) - verwässert (in EUR/Aktie) (0,02) (0,01)Posten, die in Folgeperioden möglicherweise in die Gewinnund Verlustrechnung umgegliedert werden Unrealisierte Gewinne (+) / Verluste (-) aus der (182) 1.099 Währungsumrechnung Gesamtergebnis 65.536 635 Konzern-Kapitalflussrechnung01.01 - 31.03 2020 2019 [in TEUR]Periodenergebnis 65.728 (464) Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten an (66.863) 0 Abcam Ertragsteuern 333 0 Finanzergebnis 173 0 Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen 109 77 Abschreibungen und Wertminderungen auf 9 599 immaterielle Vermögenswerte Veränderungen latenter Steuern 0 (86) Nicht zahlungswirksames Ergebnis aus 48 66 Aktienoptionen Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und 0 45 Aufwendungen Transaktionsbezogene Ausgaben (3.914) 0 Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und (133) 210 sonstige kurzfristige Vermögenswerte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (118) (416) Vorräte 21 (215) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (vor (4.607) (184) gezahlten Zinsen) Gezahlte Zinsen (840) (155) Gezahlte Steuern (230) 0 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (5.678) (339)Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögenswerten 120.000 0 an Abcam Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und (110) (89) immaterielle Vermögenswerte Abcam Treuhandkonto (14.400) 0 Auszahlungen für aktivierte Entwicklungskosten (119) (86) Cashflow aus Investitionstätigkeit 105.372 (175)Aus/Einzahlungen aus der Rückzahlung Finanzkredite (6.487) (260) Abwicklung einer Option (268) 0 Mittelabfluss aus dem Kauf eigener Aktien (9.725) 0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (16.480) (260)Zunahme (+) / Abnahme (-) der Zahlungsmittel und 83.215 (775) Zahlungsmitteläquivalente Einfluss von Wechselkursänderungen auf den 0 181 FinanzmittelfondsFinanzmittelfonds am Anfang der Berichtsperiode 3.696 6.238 Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode 86.911 5.644 Konzern-EigenkapitalveränderungsrechnungEr- folgs- neu- trale Verän- derun- gen des Eigen- kapi- tals Stamm- Rück- Wechsel- akti- lage kurs-- en für diffe- renzen auf TEUR An- Ge- Kapi- Gewinn- E- Währu- lang- Sum- Gesam- (außer zahl zeich- tal-rü- rückla- i- ngs-u- fristi- me tes Anzahl) netes cklage gen g- mrech- ge Eigenka- Kapi- e- nung Vermö- pital tal n- gens-we- e rte A- k- t- i- e- n1. 52.30- 52.309 21.946 (26.32- 0 71 92 163 48.091 Januar 9.785 5) 2020Aktien- (- (9.751) rück- 9- kauf .- 7- 5- 1- ) Einlö- (267) (267) sung von Optio- nen Direkt (71) (111) (182- (182) im ) Eigenka- pital erfass- tes Ergeb- nis, das Wechsel- kursan- passun- gen dar- stellt Zinsen 26 26 auf Pflicht- wandel- anleihe werden der Erfolgs- rech- nung belas- tet Aufwand 48 48 für Aktien- optio- nen zu Lasten des Einkom- mens Nettoge- 65,728 65.718 winn für den Zeit- raum Gesam- 74 65,728 (71) (111) (182- 65.610 tes ) Peri- odener- gebnis31. 52.30- 52.309 21.754 39.404 (- (0) (19) (20) 103.696 März 9.785 9- 2020 .- 7- 5- 1- )1. 51.41- 51.411 19.753 (23.60- 0 64 (1.121) (1.0- 46.504 Januar 1.323 3) 57) 2019 Sonsti- (33) (33) ge Kapi- taler- höhungs- kosten Direkt 15 108 974 1.08- 1.097 im 2 Eigenka- pital erfass- tes Ergeb- nis, das Wechsel- kursan- passun- gen dar- stellt Aufwand 66 66 für Aktien- optio- nen zu Lasten des Einkom- mens Netto- (464) (464) verlust für den Be- richts- zeit- raum Gesam- 33 (449) 108 974 1.08- 666 tes 2 Peri- odener- gebnis31. 51.41- 51.411 19.786 (24.05- 0 172 (147) 25 47. 170 März 1.323 2) 2019 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an4basebio AG Dr. Heikki Lanckriet, CEO/CSO Telefon: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@4basebio.comDr. Robert Mayer, Leiter IR Telefon: +49 171 3876540 E-Mail: robert.mayer@4basebio.comMC Services AG Julia Hofmann Telefon: +49 89 210228 0 E-Mail: 4basebio@mc-services.euÜber die 4basebio AG:Die 4basebio AG, vormalig als Expedeon AG firmierend, ermöglicht mit ihren Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Nach dem Verkauf des Immunologie- und Proteomik-Produktportfolios zum 1. Januar 2020 hat das Unternehmen seine Firma in 4basebio AG geändert. Dies spiegelt die verstärkte Fokussierung auf Technologien und Produkte rund um die DNA wider. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Herstellung von DNA-Produkten für Therapien und andere Anwendungen, welche große Mengen hoch-reiner DNA benötigen. Beispiele hierfür sind die schnell wachsenden Märkte für neuartige Gentherapien und Genvakzine. Neben der Herstellung von DNA strebt 4basebio an, Produkte für Forschung und Diagnostik auf Basis seiner RNA reverse Transkriptase-, DNA-Polymerase- und DNA-Primase-Enzyme bereitzustellen. So kann der Reagenzien- und Diagnostikmarkt weiterhin erreicht werden.Die 4basebio AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien und USA. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801).Weitere Informationen: www.investors.4basebio.com# Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich weder auf nachgewiesene Finanzergebnisse noch auf andere historische Daten beziehen, sollten als vorausschauend, d.h. nicht definitiv, angesehen werden. Solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sollten nicht als vollständige Garantien betrachtet werden, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG stark von den in solchen Aussagen enthaltenen Schlussfolgerungen oder impliziten Vorhersagen abweichen können. 4basebio verpflichtet sich nicht, diese Aussagen im Lichte neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. 14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.