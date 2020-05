Und wieder mal war Wirecard Umsatzspitzenreiter und meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die BaFin Wirecards Aussagen vor der Veröffentlichung des Sonderprüfungsberichts genauer inspizieren will, flatterte gestern die nächste schlechte Nachricht in Form einer Klage vor Gericht ins Haus: Wirecard sei wegen falschen, unterlassenen und unvollständigen Kapitalmarktinformationen gegenüber den Aktionären schadenersatzpflichtig. Wirecard habe dem Kapitalmarkt gravierende ...

