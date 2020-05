The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2177021602 LINDE FIN. 20/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2177023137 NRW.BANK MTI 20/25 DL BD02 BON USD N

CA 9SU XFRA CA85422Q1037 STANDARD URANIUM LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 48X XFRA CA86565E1051 SUMMA SILVER CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 0UC XFRA US03635R1077 ANPAC BIO-MED SP.ADS/1 A EQ00 EQU EUR N

CA FT5A XFRA US30283W2035 FTS INTL. INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 4WC XFRA US4404071049 HORIZON BANCORP INC. EQ00 EQU EUR N

