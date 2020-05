The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1C9517 DB PRIV.FIRMENK.OPF 10/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4PZ5 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BC0B4A9 BARC 10/20 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBW4DS4 LBBW OPF.5360 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS1028959754 ALDESA FIN.S. 14/21 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA XS1230983238 TOKYO, METROPOLIS 15/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB01VX6 LBBW DL-STUFENZINS 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000SLB1226 LDSBK.SAAR PF.R.122 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0011911239 ENGIE 14/20 MTN BD01 BON EUR NCA T5DV XFRA US89253YAA01 TRADE+DEV.BK MONGOL.15/20 BD02 BON USD NCA PKRB XFRA XS1615067615 PACCAR FIN. 17/20 MTN BD02 BON EUR NCA NS5 XFRA CA6623001022 NORTH SEA EN. EQ00 EQU EUR NCA OMO XFRA US6821291019 OMNOVA SOLUTIONS DL-,01 EQ00 EQU EUR N