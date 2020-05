FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNNN1 XFRA US88032Q1094 TENCENT HDGS ADR/1DL-0001 0.143 EURIBC2 XFRA IE00BF3N7102 ISHSII-DLHY CORP BD EOHDD 0.124 EUR2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.230 EURUNI2 XFRA NL0000388619 UNILEVER NAM. EO -,16 0.410 EURU1IL XFRA DE0005314462 UNIRAK -NET- 0.070 EUROM3F XFRA IE00BYZTVT56 ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD 0.014 EURQDVL XFRA IE00BYZTVV78 ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD 0.003 EURUI3B XFRA LU0047060487 UNIEUROPA INH. A 6.800 EURAEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.568 EURFGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.046 EURFUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.039 EUR1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.184 EURAQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.074 EURA2A XFRA US29670G1022 ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 0.216 EUR45I XFRA US3358341077 FIRST NORTHWEST BAN.DL-01 0.046 EURNXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.515 EURWEA XFRA US9576381092 WESTERN ALLIANCE BANC. 0.230 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.051 EURCYF XFRA US31431B1098 FEDNAT HLDG CO. DL-,01 0.083 EUR0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.368 EUR3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.089 EUR2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.138 EURAP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.562 EURJPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.227 EURJPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.172 EURIS0R XFRA IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS 2.395 EURIQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD 0.194 EURBEHV XFRA CH0009691608 BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 7.982 EUR7IP XFRA KYG4723A1085 IMPRO PRECISION IND.HD-,1 0.004 EURQDVD XFRA IE00BKM4H312 I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD 0.428 EURHO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.281 EURBB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.106 EURSP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.534 EURUNOA XFRA LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A 2.670 EUROT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.341 EUR