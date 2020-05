FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.097 EURCGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.051 EURENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.203 EURCXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.221 EURCLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.460 EURCSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.375 EURC4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.276 EURAT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.295 EURFDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.281 EURAGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.147 EURD2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP. DL -,001 0.870 EURAY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.083 EURAS7 XFRA KYG040111059 ANTA SPORTS PROD. HD-,10 0.043 EURA8P XFRA KYG011981035 AGILE GRP HLDG.LTD.HD-,10 0.048 EUREUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 0.161 EUREUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.311 EUR3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.020 EURUNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.409 EURR6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.147 EURGS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.215 EURAV1 XFRA EE3100034653 ARCO VARA AS EO 0,70 0.040 EUR9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N.IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.283 EUROLG XFRA DE0006851603 VERALLIA DTLD AG O.N. 17.060 EURKSB3 XFRA DE0006292030 KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 8.760 EURKSB XFRA DE0006292006 KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 8.500 EURCOP XFRA DE0005437305 COMPUGROUP MED.SE O.N. 0.500 EUR75C XFRA CNE1000009Q7 CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1 0.156 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.065 EUR12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.313 EUREN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.532 EUR5UR XFRA US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP. -,01 0.437 EURBK8N XFRA BE0974258874 BEKAERT P.S. 0.350 EUR4A5 XFRA BE0003874915 FAGRON N.V. PORT. 0.080 EUR8FS XFRA BE0003717312 SOFINA 2.900 EUR