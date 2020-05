FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CAP1 XFRA DE000A254047 ENCAVIS AG NEUE INH. O.N.

KDIC XFRA KYG525681477 KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD.

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

UFG XFRA ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20

CAP XFRA DE0006095003 ENCAVIS AG INH. O.N.

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

BWGA XFRA CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5

