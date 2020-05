München (ots) -- Neues Trainingsprogramm Immunity Boost zur Stärkung des Immunsystems- Mobile Trainings-Slot-Buchung per App für optimale Flächenplanung- Zahlreiche Hygiene-Features, incl. Reminder- und Feedback-Funktionen- Corona Gym Solution: EGYM Branded Member App gratis während der Wiedereröffnungsphase- EGYM+ (vormals EGYM Premium) gratis für alle Betreiber- EGYM CEO Roesch-Schlanderer: "Smartes, gesundheitsförderndes Krafttraining klar im Trend." Endlich ist es soweit: Die Fitness- und Gesundheitsanlagen rund um den Globus nehmen sukzessive wieder ihren Betrieb auf. Allerdings hat sich die Welt während der letzten Wochen im Zuge der Corona-Pandemie grundlegend verändert: Fitnessstudios müssen ihre Prozesse und Routinen anpassen, um in der "neuen Normalität" weiterhin erfolgreich zu sein. Das Münchner Sports-Tech-Unternehmen EGYM hat daher innerhalb kürzester Zeit Corona Gym Solution entwickelt, ein Paket mit vielen intelligenten Lösungen, die sowohl den neuen Vorschriften als auch den gesteigerten Sicherheits- und Hygienebedürfnissen der Mitglieder und natürlich den betriebswirtschaftlichen Interessen der Betreiber gerecht werden. Ziel von Corona Gym Solution ist es, die Studios rasch wieder voll funktionsfähig zu machen. Das Paket enthält eine Fülle innovativer Komponenten - vom brandneuen Trainingsprogramm Immunity Boost zur Stärkung des Immunsystems bis hin zu mobiler Training-Slot-Buchung und Hygiene-Checks.Die Corona Gym Solution berücksichtigt zudem lokale Regulierungen, wie z. B. die in Nordrhein-Westfalen dezidiert vorgeschriebene Desinfizierung aller Geräte nach jedem Gebrauch: Dort werden die Intervalle im Zirkeltraining auf Wunsch um zehn Sekunden erhöht, um dafür genügend Zeit zu lassen. Die Corona Gym Solution von EGYM enthält u. a.:Mobile Training-Slot-Buchung - die EGYM Branded Member App ermöglicht den Betreibern eine effiziente Kapazitätsverwaltung mit Buchung von Zeitfenstern, um zu gewährleisten, dass die Mitglieder sicher trainieren, während alle geltenden Richtlinien und Social-Distancing-Maßnahmen eingehalten werden. Mitglieder sehen bzw. buchen von überall per App die verfügbaren Trainingsslots. Komfortabler und sicherer geht es nicht!Spezielle Trainingsprogramme zur Stärkung der Immunität - insbesondere Krafttraining - sind der Schlüssel zur Reduzierung von Grunderkrankungen und zur Stärkung des Immunsystems. EGYM hat dazu speziell das neue Trainingsprogramm Immunity Boost entwickelt. Dessen granulare Intensitätssteuerung gewährleistet Wachstumsreiz und Wirksamkeit des Trainings und vermeidet zugleich Über- bzw. Unterbelastung.Eine einfach bedienbare mobile Plattform - sie erweitert das Fitnessstudio mit einem während der Wiedereröffnungsphase kostenlosen digitalen Angebot. Denn mit der Member App betreuen Betreiber ihre Mitglieder auch außerhalb des Studios und ermöglichen Zugang zu virtuellen Workouts, um das Engagement innerhalb der Fitnessstudio-Community weiter zu fördern. Die Displays der EGYM- sowie der angeschlossenen Kardiogeräte erinnern die Mitglieder automatisch und regelmäßig an die Einhaltung der Hygienevorschriften. Via App geben die Mitglieder ihrem Studio wiederum sofort ihr persönliches Hygiene-Feedback ab.Corona Gym Solution Marketing-Kit - Betreiber finden hier alles, um sicheres Training für alle Mitglieder sicherzustellen: vom Bodenaufkleber, die Mitglieder navigieren und ihnen die korrekten Laufwege sowie Start- und Wartepunkte aufzeigen, über Gerätesticker, die auf korrektes Equipment aufmerksam machen (z. B. "Keine Schuhe", "Keine Trinkflaschen", "Nur mit Handtuch, etc.), bis hin zu Plakaten und Flyern zum neuen Trainingsprogramm Immunity Boost."In Zeiten der globalen Pandemie ist für die Menschen Sicherheit durch räumliche Distanzierung ein Hauptanliegen. Mit Corona Gym Solution unterstützen wir sie dabei, gesund zu bleiben. Studiobetreibern helfen wir, sich mit unseren Lösungen ganz praktisch an die veränderten Anforderungen und die neue Ökonomie anzupassen", betonte Philipp Roesch-Schlanderer, Mitgründer und Geschäftsführer von EGYM. Smartes, gesundheitsorientiertes Krafttraining rücke im Studio gegenüber dem ästhetischen Training ganz klar in den Mittelpunkt. Denn es stärke das Immunsystem u. a. durch Ausschüttung von Muskelbotenstoffen (Myokinen). Roesch-Schlanderer weiter: "Krafttraining an den EGYM Geräten ist zudem maximal effizient: In weniger als einer halben Stunde hat der Kunde ein optimales Training absolviert. In Zeiten verknappter Flächenkapazitäten ein unschlagbares Argument!"EGYM bietet die neuen Funktionen sowie EGYM+ (vormals EGYM Premium) für alle Fitnessstudios während der Wiedereröffnungsphase kostenlos an, um den Betreibern einen erfolgreichen Neustart unter den derzeit ganz besonders herausfordernden Umständen zu ermöglichen.Alle Informationen rund um die neue EGYM Corona Gym Solution gibt es hier: https://offers.egym.com/corona-gym-solution-press-release-deÜber EGYMEGYM ist ein weltweiter Technologieführer von intelligenten Trainingslösungen für die Fitness- und Gesundheitsbranche. Das umfassende Angebot an vernetzten Fitnessgeräten und digitalen Produkten lässt sich in die Hard- und Software von Drittanbietern anbinden und ermöglicht so ein komplett integriertes Training mit messbaren Ergebnissen für Nutzer und Betreiber. Für Unternehmen bietet EGYM Abonnement-basierte Wellness-Lösungen an. Beschäftigte erhalten Zugang zu hochwertigen Sport- und Gesundheitseinrichtungen sowie EGYM Fitnessprogrammen und profitieren dadurch von der Verbesserung ihres allgemeinen Gesundheitszustands. Zur Vorbeugung gegen kostspielige Krankheiten, für höhere Produktivität und gesteigertes Wohlbefinden. EGYM hat seinen Hauptsitz in München mit weiteren Niederlassungen in ganz Europa und seinem Nordamerika-Büro in Boulder, Colorado.