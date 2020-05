Der Konzernumsatz der Wienerberger Gruppe stieg im 1. Quartal 2020 um 2 Prozent auf 793 Mio. Euro (Vorjahr: 777 Mio. Euro). Der starken operativen Entwicklung seien erste negative Auswirkungen der Covid-19-Krise entgegen gestanden, so das Unternehmen. Beim bereinigten EBITDA erreichte Wienerberger mit 105 Mio. Euro nahezu das Rekordvorjahresniveau (109 Mio. Euro). Das operative sei durch einmalige, nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen (vor allem in Nordamerika) beeinträchtigt - das EBIT liegt bei -75,5 Mio. Euro (vs +53,1 Mio. Euro in der Vorjahresperiode), das Nettoergebnis bei -106,3 Mio. Euro (vs. 26,8 Mio. Euro). Im Ausblick heißt es mitunter: Wienerberger hat verschiedenste Szenarien in Erwägung gezogen. Unter der Annahme, dass es in den ...

