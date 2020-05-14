FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCHE LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-CAPITAL-ADJUSTMENT DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2020. DUE TO TECHNICAL REASSONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
PDL XFRA US69329Y1047 PDL BIOPHARMA INC.
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