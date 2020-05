Der DAX wird am Donnerstag abermals mit einem Verlust in den Handelstag starten. Aktuell notiert der Leitindex bei 10.413 Zählern rund 1,2 Prozent schwächer. In den USA hat die Notenbank vor weiteren negativen Einflüssen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft gewarnt und zusätzliche Hilfspakete gefordert. Daneben droht ein weiterer Handelsstreit zwischen China und den USA. In Asien tendierten die Börsen durchgehend deutlicher im Minus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...