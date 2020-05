Der bayerische Automobilkonzern BMW (ISIN: DE0005190003) wird an diesem Donnerstag um 10.00 Uhr die diesjährige Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abhalten. Die virtuelle Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre live im Internet übertragen. BMW will seinen Aktionären für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Stammaktie ausbezahlen. Im Vorjahr wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...