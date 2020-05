Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In dieser Woche scheint sich der Pessimismus durchzusetzen. Die Aktienmärkte rutschten gestern deutlich ab. Das gilt nicht nur für den DAX, sondern auch für die Börsen in Übersee. Und auch heute dürfte es erst einmal nach unten gehen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, die Deutsche Telekom, Wirecard, HelloFresh, Thyssenkrupp, TUI und Shop Apotheke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.