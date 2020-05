Die Raiffeisen Bank International hat im 1. Quartal ein Konzernergebnis von 177 Mio. Euro erreicht (Vorjahresperiode: 226 Mio. Euro). Das Ergebnis sei durch direkte und indirekte Effekte aus der COVID-19-Krise mit 165 Mio. Euro belastet: Dies würde Vorwegnahmen von Risikokosten durch die Implementierung von Post-Model-Adjustments sowie Anpassungen zukunftsorientierter Informationen bei der ECL-Berechnung in Höhe von 96 Mio. Euro sowie erste Modifikationsergebnisse durch Zahlungsmoratorien und Wertminderungen bei Beteiligungen und Firmenwerten betreffen, geht aus dem Q1-Bericht hervor. Der Zinsüberschuss erhöhte sich auf 881 Mio. Euro (vs. 825 Mio.), der Provisionsüberschuss auf 448 Mio. Euro (vs. 402 Mio.). Die NPE Ratio lag bei 2,0 Prozent (vs. 2,1 Prozent), die ...

