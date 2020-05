BREMEN (dpa-AFX) - Die Bremer Lürssen-Werft und die Werft German Naval Yards Kiel wollen im Marineschiffbau zusammenarbeiten. Die Aktivitäten im militärischen und behördlichen Überwasser-Schiffbau sollen in einem gemeinsamen Unternehmen unter Führung der Lürssen-Gruppe gebündelt werden, wie beide Werften in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Entsprechende Vorarbeiten seien diese Woche von den Eigentümerfamilien abgeschlossen worden. Die Kooperation unterliege dem fusionskontrollrechtlichen Genehmigungsvorbehalt.



Der Zusammenschluss soll den nationalen Marineschiffbau stärken. Der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann (CDU), war den Angaben zufolge früh in die Gespräche einbezogen. Neben den Werften soll auch die maritime Zulieferindustrie davon profitieren.



Der Chef der obersten Konzerngesellschaft von German Naval Yards, Iskandar Safa von der Privinvest Holding, sagte: "Die Konsolidierung in Deutschland ist längst überfällig." Die Kunden bräuchten "Partner, die über die Größe und die Fähigkeit verfügen, umfangreiche, strategisch wichtige Aufträge zu erfüllen".



Friedrich Lürßen, Gesellschafter der Lürssen-Gruppe, ergänzte, die Zusammenarbeit könne die Wettbewerbsfähigkeit beider Werften stärken./cwe/DP/mis

