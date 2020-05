Vancouver, British Columbia - 14. Mai 2020 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR; Franfurt:0JJ; US-OTC: BLRZF) (das "Unternehmen" oder "Blackhawk") freut sich, über die aktuelle Geschäftssituation seiner jüngsten Beteiligung NuWave Foods Inc. ("Nu Wave") zu berichten. NuWave hat vor kurzem mit der EnWave Corporation ("EnWave") (TSX.V:ENW) eine Technologieevaluierungs- und Lizenzoptionsvereinbarung ("TELOA") unterzeichnet. Während der Laufzeit der TELOA kann NuWave die patentierte Trocknungstechnologie von EnWave uneingeschränkt nutzen und erhält Unterstützung von den Lebensmitteltechnikern der Firma im Hinblick auf die Produktentwicklung und Technologieevaluierung. Darüber hinaus erhält NuWave die Option, sich für Nordamerika die Lizenzrechte an EnWaves Radiant Energy Vacuum-Technologie ("REV") für Donuts und Krapfen zu sichern. Die REV-Geräte werden voraussichtlich in den kommenden Wochen in NuWaves Betriebsanlage in Edmonton angeliefert."Dies ist ein Meilenstein für uns", meint Frederick Pels, CEO von Blackhawk. "Dank der Nutzung von EnWaves bewährten Geräten für die Dehydrierung von Backwaren ist es für NuWave möglich, seine Produktlinie im Rahmen dieser Produktentwicklungskooperation rasch zu erweitern. Wir sind stolz darauf, mit dem großartigen Team von EnWave zusammenzuarbeiten, und diese Vereinbarung kommt auch zu einem kritischen Zeitpunkt. Angesichts der wachsenden Bedrohung durch COVID-19 füllen die Menschen überall in Nordamerika ihre Vorratskammern; die Möglichkeiten sind hier begrenzt. NuWave ist dafür gerüstet, den Markt mit haltbaren Backwaren in Premiumqualität zu versorgen - gerade jetzt, wo diese am dringendsten benötigt werden. Mit der Technologie von EnWave und den Qualitätsprodukten und Verfahren von NuWave sind wir in der Lage, Lebensmittel ohne Konservierungsstoffe rasch auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit NuWave zu wachsen und die Firma bei der Entwicklung von Produkten für die sich rasch ändernden Bedürfnisse dieser Welt zu begleiten."Über NuWave Foods IncNuWave Foods ist ein voll lizenzierter Hersteller von Produkten für Großküchen und Backwaren mit Firmensitz in Edmonton, Alberta. Nu Wave verfügt über ein Verfahren zur Herstellung einer haltbaren Backware, in der keine Konservierungsstoffe enthalten sind. Die Anwendung ist für jede beliebige Backware geeignet. Angesichts der derzeitigen globalen Situation ist die Nachfrage nach haltbaren Produkten massiv gestiegen. Dank seiner zahlreichen Kontakte in der Lebensmittelbranche ganz Nordamerikas ist Nu Wave bestens positioniert, um rasch eine Führungsrolle in diesem Wachstumsmarkt einzunehmen.Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:Frederick Pels, Chief Executive Officer(403)-991-7737fred@greenroommed.caVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenSämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Dazu zählen auch Aussagen über die Entwicklung und die Vermarktung der Produkte von NuWave. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA09238B2093