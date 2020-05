Wustermark (ots) - Schlechter Schlafkomfort ist die häufigste Ursache für Schlafstörungen und die daraus resultierenden Folgeerkrankungen, als auch mögliche Einbußen bei der Lebensqualität. Besonders tückisch dabei ist, dass viele Menschen erst im Laufe des Tages bemerken, dass sie nicht richtig ausgeruht sind, trotzdem aber keine Rückschlüsse auf eine schlechte Matratze oder ein ungeeignetes Bett ziehen. So werden Probleme oft über Jahre aus Unwissenheit verschleppt und führen zu größeren Einschränkungen, die sich auf alle Lebensbereiche ausdehnen können. Erst, wenn Betroffene über die Schlafproblematik und daraus resultierende gesundheitliche Probleme aufgeklärt werden, kann gezielt Besserung herbeigeführt werden. Darauf haben sich die Schlafexperten der Brandenburger PURITAS Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH & Co. KG vor Jahren spezialisiert und bieten ihren Kunden professionelle Beratung und erstklassige Produkte für körpergerechtes Liegen und somit erholsames Schlafen.Dass viele Menschen die Bedeutung von gesundem, erholsamem Schlaf falsch einschätzen und diesem Thema keine große Bedeutung beimessen, ist die Folge unseres schnelllebigen Alltags und eines sorglosen Umgangs mit der Gesundheit. Besonders jüngere Leute haben oft nicht den notwendigen Anspruch an die Qualität eines guten Schlafsystems, da sich daraus resultierende Probleme oft erst in späteren Jahren einstellen. Dabei macht die Tatsache, dass der Mensch etwa ein Drittel seines Lebens im Bett verbringt, es notwendig, die besten Bedingungen zu schaffen, damit Schlaf erholsam, gesund und belebend ist. Das gesamte "Schlafsystem", welches die Schlafberater vom PURITAS Gesundheits- & Wohlfühlhaus empfehlen, ist genau auf den Nutzer zugeschnitten und entspricht in seiner Ausführung höchsten Qualitätsstandards in Verbindung mit einer optimalen Nutzerfreundlichkeit. Jede PURITAS-Matratze ist eine nach den individuellen Spezifikationen und persönlichen Bedürfnissen des Kunden konfigurierte Einzelanfertigung und wird in der Manufaktur in liebevoller Handarbeit gefertigt. Maßgeblich für die Anfertigung sind mehrere Körpermaße der Kunden und die daraus resultierende Gewichtsverteilung auf der Matratze, sowie weitere individuelle Auswahlmöglichkeiten bezüglich Materialien und Zusatzfunktionen. Als besonderes Highlight können innovative Oszillationsmassage-Funktionen optional als fester Bestandteil in die PURITAS-Matratze integriert werden. Damit entfallen umständliche Massage-Matten oder zusätzliche Liegen und das System verbindet optimal eine exzellente Schlafqualität und den Luxus einer Wohlfühl-Massage.Guter Schlaf, der so wichtig für die Gesundheit ist, wird mehr und mehr zu einem Privileg für immer weniger Berufstätige, die alle unter Stress und Hetze, aber auch unter einer minderwertigen Bett- und Matratzenqualität leiden. Nach Auswertungen der Barmer Krankenkasse stieg die Zahl der ärztlich diagnostizierten Schlafstörungen (Insomnie) zwischen 2006 und 2017 um 63 Prozent. Und diese Prozentzahl hat sich bis heute nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Besonders bei den Erwerbstätigen in Deutschland werden vermehrt Ein- und Durchschlafstörungen diagnostiziert. Diese können im schlechtesten Fall die Gesundheit beeinträchtigen und zu orthopädischen, psychosomatischen und Stoffwechselerkrankungen führen. Nur der Rat und die erfahrungsreiche Expertise von Experten, die sich auf die Verbesserung von Schlaf spezialisiert haben, kann gezielt Abhilfe schaffen, wenn der Einzelne nicht weiterweiß. Deshalb empfiehlt es sich, Spezialisten wie die Fachberater von PURITAS zu konsultieren, um über die verschiedenen Möglichkeiten personen- und figurbezogener Schlafsysteme aufgeklärt zu werden. Diese sorgen dafür, dass das neue Bett oder die neue Matratze samt Zubehör exakt auf den Nutzer zugeschnitten wird. Im Ergebnis sorgt ein perfekt abgestimmtes Schlafsystem für körpergerechten Liegekomfort, welches Muskeln, Gelenke und Blutgefäße entlastet. Aufgrund der individuellen Anfertigung können auch Sonderwünsche, zum Beispiel bei einem nicht DIN-gerechten Bettgestell, realisiert werden. Das Ergebnis, und davon sind die PURITAS-Schlafberater überzeugt, wird Schlafen zu einem besonderen Erlebnis und zu einer ganz neuen Erfahrung machen, die das Leben positiv verändern kann.Pressekontakt:PuritasGesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH Co. KGNauener Straße 3a · 14641 WustermarkTelefon: 033234/247270Telefax: 033234/247271kontakt@puritas.deOriginal-Content von: Puritas Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139445/4596596