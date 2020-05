Ein unverändertes Bild zeigte sich gestern am EUR Primärmarkt. Die Emissionstätigkeit blieb weiterhin deutlich überdurchschnittlich mit Emissionsvolumina von EUR 13,2 Mrd. Getrieben wurden diese insbesondere durch Investmentgrade (IG) Unternehmensanleihe- Emissionen. Seitens der Unternehmensanleihen wurden diese Woche bereits EUR 28 Mrd. platziert, was Mitte der Woche bereits das zweithöchste wöchentliche Volumen des Jahres bedeutet. In Summe wurden diese Woche bereits EUR 57 Mrd. am europäischen Credit Primärmarkt platziert und somit dürfte diese Woche dank immer noch gut gefüllter Emissionspipeline die EUR 60 Mrd. Wochenvolumen deutlich übertreffen. Mit gestern ...

