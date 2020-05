Das Biotech-Unternehmen Evotec SE gab heute die Geschäftsentwicklung für das erste Quartal 2020 bekannt. Die Konzernerlöse stiegen um 15 Prozent auf auf 119,4 Mio. Euro (Q1 2019: 103,8 Mio. Euro). Das bereinigte Konzern-EBITDA blieb stabil bei 30,0 Mio. Euro (Q1 2019: 30,0 Mio. Euro). Bisher spüre man keine wesentlichen Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie auf die finanzielle Entwicklung, so das Unternehmen. Für das Gesamtjahr werden Konzernerlöse in Höhe von 440 bis 480 Mio. Euro (2019: 446,4 Mio. Euro) und ein bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 100 bis 120 Mio. Euro erwartet (2019: 123,1 Mio. Euro).

