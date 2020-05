Aspera gewinnt Großkunden aus der Getränke-BrancheDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Aspera gewinnt Großkunden aus der Getränke-Branche14.05.2020 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SaaS-Vertrag über 1 Mio. Dollar: weltweit tätiges Unternehmen entscheidet sich für Aspera-LizenzmanagementAachen, 14. Mai 2020 - Aspera, Spezialist für Software Asset Management- Lösungen und Teil der USU-Gruppe, freut sich über einen bedeutenden Neukunden. Ein weltweit agierender Getränke-Hersteller (der "Kunde") hat einen SaaS-Vertrag über den Einsatz der Aspera SmartTrack-Technologie unterzeichnet. Das Gesamtvolumen beträgt 1,2 Mio. Dollar über einen Zeitraum von 36 Monaten. Ausschlaggebend für die Wahl von Aspera war die einfache Integration von SmartTrack in die komplexe IT-Umgebung des Kunden und die hohe Expertise des erfahrenen Aspera-Service-Teams.Der Kunde benötigte eine Software Asset Management-Lösung, um einen umfassenden Überblick über die eigene Software-Lizenzlandschaft zu erhalten und sich auf Software-Audits vorzubereiten. Langfristiges Ziel des Kunden ist eine noch höhere Kapitalrendite durch die Optimierung der Software-Ausgaben, beispielsweise für Microsoft und Adobe. Dabei ermöglicht die Aspera-Plattform dem Kunden einen umfassenden Überblick über sein Rechenzentrum und seine Client-Geräte über einen Zeitraum von drei Jahren. Ein überzeugender technologischer Aspekt war die native Integration der SmartTrack-Plattform mit den bestehenden Werkzeugen und Prozessen des Kunden wie Office 365, Adobe Creative Cloud und Microsoft SCCM."Unser Kunde wollte in dieser herausfordernden und sich verändernden Zeit nachhaltig vorankommen", sagt Mel Passarelli, Präsident und CEO von Aspera. "Software Asset Management ist dabei eine Schlüsselstrategie, die maßgeblich zur finanziellen Gesundheit eines Unternehmens beiträgt. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden in diesem Prozess mit unserem Know-how unterstützen dürfen."Diese Pressemitteilung ist unter https://www.aspera.com/de/ sowie unter https://www.usu.com abrufbar.Über AsperaAspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren.Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar.KontaktAspera GmbH Christoph Rösseler Head of Marketing Tel: +49 241 927870-3686 christoph.roesseler@aspera.comUSU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 thomas.gerick@usu.com14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1044777Ende der Mitteilung DGAP News-Service1044777 14.05.2020