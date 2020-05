Unterföhring (ots) - 14. Mai 2020. Erfolgreiches Herz-Doping: Mit guten 11,2 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) steigert sich "Grey's Anatomy" in der zweiten Woche am Serien-Mittwoch auf ProSieben (Vorwoche: 10,5 Prozent MA).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 14.05.2020 (vorläufig gewichtet: 13.05.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SECommunications & PR News, Sports, Factual & FictionStella LosackerTel. +49 (89) 9507-1168Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4596612