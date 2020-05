Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation lässt im April weiter nach

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im April wegen der Corona-Pandemie weiter nachgelassen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging die HVPI-Inflation auf eine Jahresrate von 0,8 (Vormonat: 1,3) Prozent zurück. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. April. Im Februar hatte die Jahresrate noch 1,7 Prozent betragen.

Studie: Coronavirus könnte vor allem beim Sprechen übertragen werden

Das Coronavirus könnte einer neuen Studie zufolge möglicherweise vor allem beim Sprechen übertragen werden. Wie die Untersuchung im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) zeigt, können beim Sprechen ausgestoßene Mikrotröpfchen in einem geschlossenen Raum mehr als zehn Minuten lang in der Luft bleiben.

Gemeindebund fordert Rettungsschirm für Kommunen

Gemeindebund und Städtetag fordern wegen zu erwartender hoher Steuerausfälle durch die Corona-Krise einen Schutzschirm für die Kommunen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund erwartet in den Kommunen Steuerausfälle von bis zu 30 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. "Städte und Gemeinden sind mit mindestens 30 Prozent bei den Steuerausfällen dabei, die das Finanzministerium allein für 2020 auf mehr als 100 Milliarden Euro schätzt", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinischen Post vor der neuen Steuerschätzung.

Seehofer: Bei zu vielen Neuinfektionen müssen Grenzen wieder geschlossen werden

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat davor gewarnt, dass bei einem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen die gerade beschlossenen Grenzöffnungen wieder zurückgenommen werden müssten. "Wenn das Infektionsgeschehen so günstig bleibt oder noch günstiger wird, dann beenden wir am 15. Juni die Grenzkontrollen", sagte Seehofer in der ARD-Sendung "maischberger. die woche". Wenn die Infektionen aber deutlich steigen würden, müssten die Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

Saarlands Regierungschef fordert Grenzöffnungen für alle schon vor Mitte Juni

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) drängt auf eine frühere Rückkehr zum freien Reiseverkehr in der EU als von der Bundesregierung geplant. Zwar sei er nach der heutigen Ankündigung von schrittweisen Grenzöffnungen durch das Bundesinnenministerium grundsätzlich froh, dass unter anderem an den kleinen Übergängen in seinem Bundesland "endlich die Grenzbarrikaden fallen", sagte Hans in den ARD-Tagesthemen. Die Grenzen müssten aber für alle fallen und es "sollte früher als der 15. Juni sein".

Bundesarbeitsgericht stärkt Ansprüche aus Tarifverträgen

Rechte und Ansprüche aus einem Tarifvertrag ergeben sich für Gewerkschaftsmitglieder immer automatisch, wenn auch der Arbeitgeber tarifgebunden ist. Eine tarifliche Klausel, wonach der jeweilige Arbeitsvertrag auf den Tarif Bezug nehmen muss, ist unzulässig und daher unwirksam, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschied. Als Konsequenz können Arbeitgeber nicht einen neuen Arbeitsvertrag mit entsprechender Bezugnahmeklausel nutzen, um den Beschäftigten auch andere, für sie ungünstige Änderungen unterzuschieben.

EU-Parlament will Corona-Finanzpaket in Höhe von 2 Billionen Euro

Die EU-Abgeordneten streben für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise ein Finanzpaket im Umfang von 2 Billionen Euro an. Diese Summe soll einem am Mittwoch im Parlament in Brüssel diskutierten Entschließungsentwurf zufolge mit einem "Wiederaufbau- und Transformationsfonds" aufgebracht werden, der eng mit dem EU-Haushalt verknüpft wird. Die Mittel sollen demnach vor allem als Zuschüsse in die EU-Staaten fließen.

Arbeitslosigkeit in Frankreich sinkt wider Erwarten

Die französische Arbeitslosenquote ist im ersten Quartal wegen der Ausgangssperren auf den tiefsten Stand seit elf Jahren gesunken. Wie die Statistikbehörde Insee mitteilte, sank die Quote von 8,1 auf 7,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 8,6 Prozent erwartet. Der Rückgang der Arbeitslosenquote resultierte aus einem starken Rückgang der Zahl der Arbeitslosen, die sich während der Zeit der Abriegelung als verfügbar erklärten oder aktiv nach Arbeit suchten, erklärten die Statistiker.

Illegal in Italien arbeitende Erntehelfer sollen Aufenthaltstitel bekommen

Italien will angesichts der Corona-Krise illegal als Erntehelfern im Land arbeitenden Migranten vorübergehende Aufenthaltsrechte verleihen. Mit der Maßnahme solle die Schwarzarbeit eingedämmt und zugleich dafür gesorgt werden, dass diese Arbeitskräfte eine Gesundheitsversorgung bekämen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Durch das Dekret solle den Erntehelfern aus dem Ausland ein "angemessenes Niveau" an Gesundheitsversorgung garantiert werden.

Frankreichs Parlament verabschiedet Gesetz gegen Hass-Botschaften

Das französische Parlament hat einen Gesetzentwurf zur Löschung von Hass-Botschaften in Onlinenetzwerken verabschiedet. In den vergangenen Wochen sei die Anzahl hasserfüllter Inhalte nochmals deutlich gestiegen und zeige "einmal mehr die Dringlichkeit der Regulierung sozialer Netzwerke", erklärten die Unterstützer des Gesetzes in Paris. Nach dem deutschen Vorbild werden Onlinedienste und Suchmaschinen verpflichtet sein, "offenkundig" illegale Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu entfernen.

Trump plädiert für Öffnung der US-Schulen

US-Präsident Donald Trump hat für ein rasches Ende der Schulschließungen in den Vereinigten Staaten plädiert. Er widersprach damit dem Ratschlag seines Chefberaters in der Corona-Krise, Anthony Fauci. Der Seuchenexperte hatte am Vortag in einer Senatsanhörung vor einer vorschnellen Lockerung der Corona-Restriktionen und auch einer baldigen Öffnung der Schulen und Universitäten gewarnt.

Von Trump gepriesener Corona-Test möglicherweise stark fehleranfällig

Ein von US-Präsident Donald Trump angepriesener Schnelltest zum Coronavirus hat eine möglicherweise sehr hohe Fehlerquote. Laut einer Studie des Forschungszentrums NYU Lagone Health in New York sind Negativergebnisse des Tests in bis zu knapp der Hälfte der Fälle unzuverlässig.

USA setzen Kuba auf Liste von nicht-kooperierenden Staaten im Anti-Terror-Kampf

Die USA haben Kuba auf die schwarze Liste der Länder gesetzt, die nicht vollständig bei der Terrorbekämpfung kooperieren. Das US-Außenministerium wies zur Begründung auf den Aufenthalt von Mitgliedern der linksgerichteten kolumbianischen ELN-Rebellen in dem Karibikstaat hin. Diese seien 2017 nach Havanna gereist, aber nicht nach Kolumbien zurückgekehrt.

Kuroda: BoJ hält an Inflationsziel von 2 Prozent fest

Die Bank of Japan (BoJ) wird nach Worten ihres Gouverneurs Haruhiko Kuroda ihr Inflationsziel von 2 Prozent weiterhin verfolgen, auch wenn die Dynamik durch die Coronavirus-Pandemie verloren gegangen ist. "Obwohl es Zeit brauchen wird, gibt es keine Änderung in der Haltung der Notenbank, das Ziel der Preisstabilität zu erreichen", sagte Kuroda. Er bekräftigte, dass die Notenbank bereit sei, falls erforderlich zusätzliche Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Alljährliches UN-Treffen der Staatenlenker fällt wohl aus

Ausgerechnet 75 Jahre nach Gründung der UNO wird das alljährliche Treffen von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in New York voraussichtlich ausfallen. Er halte es angesichts der Corona-Pandemie für "wenig wahrscheinlich", dass das Treffen im September zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung stattfinden könne, sagte UN-Generalsekretär António Guterres in einem Interview der französischen Wochenzeitung Paris-Match.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise April -1,4% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise April -3,5% gg Vorjahr

