Telematik-Tarife sorgen in der Kfz-Versicherung dafür, dass ein Kunde entsprechend seines Fahrverhaltens für seinen Tarif bezahlt. Diese Angebote gewinnen zunehmend an Bedeutung, sind aber noch recht jung und daher auch sehr heterogen, was die Leistungsversprechen angeht. Um hier für Orientierung zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...