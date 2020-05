FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wirecard haben am Donnerstag mit starken Schwankungen auf die Präsentation vorläufiger Quartalszahlen reagiert. Nach anfänglichen Verlusten bis auf einen Kurs von 82 Euro drehten sie und notierten zuletzt mit 86,39 Euro knapp ein Prozent im Plus.



Für JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande lag Wirecard mit den Zahlen unter den Markterwartungen. Investoren bräuchten eine Lösung der Probleme, bevor sie sich wieder mit den laufenden Ergebnissen beschäftigen könnten, schrieb er in einer ersten Reaktion. Knut Woller von der Baader Bank sprach in einer ersten Reaktion indes von einem soliden Jahresstart trotz Corona-Gegenwinds. Positiv strich er die Unternehmensaussagen zum anziehenden Neukundengeschäft hervor./mis

