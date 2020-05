Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AGUnternehmen: AGROB Immobilien AG ISIN: DE0005019004Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 36,33 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin FilkerGute Entwicklungen im Geschäftsjahr 2019; Weiteres Wachstum und Ergebnisverbesserungen in Aussicht Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat die AGROB Immobilien AG den Status Vollvermietung wiederhergestellt. Die Vermietungsquote liegt bei 99% (VJ: 96,1%) und es wurden 10,97 Mio. EUR Umsatz erzielt (VJ: 10,98 Mio. EUR). Es wurden zahlreiche Standortaufwertungen vorgenommen, wie z.B. die Modernisierung der Kantine und ein Food Truck Konzept eingeführt. Bezogen auf die Laufzeitstruktur laufen nun 80% der Mietverträge bis zu 3 Jahre (VJ: 40%) und es sollten durch die zahlreichen Standortverbesserungen im Rahmen der Mietverlängerungen auch Mietzinssteigerungen möglich sein. Der Jahresüberschuss reduzierte sich leicht auf 2,09 Mio. EUR (VJ: 2,45 Mio. EUR) dieser lag jedoch über der Guidance (1,8 - 2,0 Mio. EUR) und über unseren Prognosen (1,99 Mio. EUR). Hintergrund dieser Entwicklung waren entstandene Sonderkosten im Zuge des Wechsels des Hauptaktionärs und darüber hinaus wurden zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt, wie z.B. die Modernisierung der Heizungsanlage und der Kantine. Gegenläufig hierzu reduzierte sich der Finanzaufwand weiter auf 1,33 Mio. EUR (VJ: 1,54 Mio. EUR). Die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2020 liegt bei einem Umsatz von 10,80 bis 11,10 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,80 bis 2,00 Mio. EUR. Wir erwarten Umsatzerlöse in Höhe von 11,00 Mio. EUR im Jahr 2020 und 11,11 im Jahr 2021. Durch die langlaufenden Mietverträge ist eine hohe Planungssicherheit vor dem Hintergrund des Corona-Virus gegeben. Unsere Prognose liegt am oberen Ende der Guidance, da aktuell eine Vollvermietung vorliegt, auch wenn der Mietvertrag der Halle 18 mit ca. 2.000m² im Juni 2020 ausläuft. Weiterhin plant das Unternehmen nun das Bauvorhaben umzusetzen und rechnet mit einer Baugenehmigung in den nächsten 4 bis 7 Monaten (Stand März 2020). Das Bauprojekt soll in den nächsten 3 Jahren abgeschlossen sein und eine vermietbare Fläche von rund 10.000m² schaffen. Dies würde zusätzliche Umsatzerlöse von etwa 1,70 bis 2,00 Mio. EUR bedeuten. Dem gegenüber stehen Erstellungskosten von 28,00 bis 33,00 Mio. EUR, welche größtenteils fremdfinanziert werden sollten. Wir gehen aber davon aus, dass im aktuellen Marktumfeld ein bilanziell so gut aufgestelltes Unternehmen einen Finanzierungszins von unter 1% erhalten sollte. Für die Finanzierung des Neubauprojektes wurde die Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen eingestellt und für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,03 EUR für die Stammaktien und 0,08 EUR für die Vorzugsaktien vorgeschlagen. Hierbei soll es sich um eine einmalige Maßnahme zur Projektfinanzierung handeln und wir erwarten eine normale Dividende in den kommenden Jahren. Die Modernisierungsmaßnahmen sollten im laufenden Geschäftsjahr 2020 abgeschlossen werden und das Neubauvorhaben soll angegangen werden. Hierdurch entstehen weitere Kosten und wir gehen von einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,94 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr 2020 und 2,01 Mio. EUR im Jahr 2021 aus. Durch den deutlichen Umsatzsprung, welcher durch das Neubauvorhaben ab dem Geschäftsjahr 2024 erzielt werden sollte, haben wir unsere mittel- bis langfristigen Prognosen entsprechend angepasst und haben auf Basis unseres DCF-Modells einen fairen Wert in Höhe von 36,33 EUR je Aktie (bisher: 34,40 EUR) ermittelt und vergeben vor dem Hintergrund des hohen Upsidepotenzials das Rating Kaufen.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20767.pdfKontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 12.05.2020 (18:04 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 14.05.2020 (09:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.