Weiterhin kein Tag ohne Action bei Tesla. Bloomberg zufolge stattete gestern die Polizei dem Werk in Fremont einen Besuch ab, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen. Elon Musk will seine Autos wieder früher als gesetzlich vorgegeben bauen lassen. In Kürze dürfte sich die Lage an dieser Front beruhigen - ab 18. Mai dürfen Autohersteller unter bestimmten Auflagen offiziell die Produktion wieder hochfahren.Gute News gibt es aus Deutschland. Das Center of Automotive Management (CAM) hat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...