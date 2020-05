FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung der Privatanleger im DAX wie auch an der Wall Street hat sich gegenüber der Vorwoche nur in kleinen Nuancen geändert. Übergeordnet setzt die Anlegergruppe weiter auf fallende Kurse. "Sell in May and go away" beschriebe die aktuelle Positionierung gut. "Der Pessimismus der Anleger bleibt stabil - trotz guter wie schlechter Nachrichten," heißt es von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg mit Blick auf die Positionierung der Privatanleger in Deutschland. Dies interpretiert er dahingehend, dass weiterhin Potenzial für Kursgewinne bestehe.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 45 Prozent der Privaten pessimistisch gestimmt. Das entspricht einem Minus von einem Prozentpunkt. 23 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Plus von 3 Prozentpunkten. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland schrumpfte um 2 Punkte auf 32 Prozent.

Auch an der Wall Street haben die Bären einen langen Atem. In den USA ist laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey das Bärenlager um 2 Prozentpunkte auf nun 50,6 Prozent gefallen - verglichen mit einem historischen Durchschnitt von 30,5 Prozent liegt der Anteil damit weiterhin extrem hoch. Im Lager der Optimisten sind kaum verändert 23,3 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte weniger als vor Wochenfrist. Hier liegt der historische Durchschnitt mit 38 Prozent weit darüber. Neutral sind 26,1 Prozent der Befragten gestimmt, was einem kleinen Plus von 2,4 Prozentpunkten entspricht.

