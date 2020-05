Die Schwarzwälder Siko GmbH, bekannt als Hersteller für innovative Sensoren und Positioniersysteme, verwirklichte jüngst einen neuen Meilenstein seiner über 50jährigen Firmengeschichte. Realisiert wurde ein weiterer Standort in dem infrastrukturstarken Ort Bad Krozingen, circa 30 Kilometer entfernt des traditionellen Firmensitzes in Buchenbach. Von den weltweit rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, verteilt auf nun 7 Standorte, sind ab Mai 2020 70 Mitarbeiter in dem imposanten Neubau in Bad Krozingen tätig und freuen sich auf das neue und moderne Arbeitsumfeld. Nach dem offiziellen Spatenstich ...

