Zürich (ots) - Die PABS Résidences + Appartments AG wurde soeben erneut als isaap-zertifizierter Qualitäts-Anbieter von möblierten Wohnungen in Zürich bestätigt. Sucht man für Relocation oder einen Aufenthalt in Zürich eine möblierte Wohnung, so ist man gut beraten, wenn man diesem Partner vertraut, der qualitativ hochstehend Komfort, Sicherheit, Voll-Service und Preis-Vorteile garantiert. Das Wohnen im eigenen Heim bietet viele Vorzüge und gibt ein gutes Gefühl. Man kann dank zeitgemässer Einrichtung auch gut selbst kochen und gemütlich essen, was Privatsphäre bringt und Kosten spart. Die Auswahl möblierter Mietwohnungen von PABS findet man unter http://www.pabs.ch "Wohnungssuche".Für Relocation nach Zürich oder für Aufenthalte lohnt es sich, bei der Unterbringung auf Qualität, Sicherheit und Komfort zu achten. Die möblierten Miet-Wohnungen von PABS stehen dabei im Vordergrund.PABS bietet in Zürich möblierte Wohnungen mit aktuell re-zertifizierter QualitätAls isaap-zertifizierter Qualitätsanbieter erfüllt PABS den weltweit geprüften Qualitäts- und Service-Standard der "association of serviced apartment providers". Diese regelmässige Überprüfung garantiert hohe Kunden-Zufriedenheit dank hohem Standard bei Wohnqualität, Dienstleistungen, Komfort, Gesundheit und Sicherheit.Die möblierten Wohnungen von PABS in Zürich überzeugen durch:- Führende Sauberkeit, Wartung und regelmässigen Unterhalt - Initial und wöchentlich gründliche Reinigung und Wäschewechsel - zeitgemässe Küchenausstattungen für kostengünstigeres Essen undTrinken im eigenen Heim - zentrale Lagen und grosse komfort-orientierte Auswahlverschiedener Wohnungs-Grössen, Infrastrukturen undEinrichtungen - guten TV-Komfort, stabiles WLAN und Wohlfühl-Ambiance - 5-Stern Service dank kompetentem, motiviertem Team und Betreuungdurch die geschäftsführenden Partner. PABS überzeugt mit zertifizierter Qualität, Sicherheit und Komfort für möbliertes Wohnen. Für das Team ist die Zufriedenheit der Kunden erstes Gebot.Pressekontakt:Giancarlo FiorioPABS Résidences + Appartements AG+41 44 491 41 16pabs@pabs.chOriginal-Content von: Pabs Résidences + Appartements AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055350/100847951