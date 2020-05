HAMBURG/ESSEN (dpa-AFX) - Die Funke Mediengruppe erweitert ihr Portfolio an regionalen digitalen Newsportalen um das Gebiet Hamburg und den Norden. Auf "moin.de" gebe es News, Stadtleben, Hintergrund, Fußball und Promi-Themen aus der Hansestadt und Norddeutschland, teilte das Essener Medienhaus am Donnerstag zum Start der Deutschen Presse-Agentur mit. Der redaktionelle Fokus liege zunächst auf der Stadt Hamburg.



Funke hat bereits drei Portale in anderen Regionen: "Der Westen", "News38" im Raum Braunschweig und "Thüringen24". Die Chefredakteurin der vier Portale, Marie Todeskino, sagte über das neue Angebot in Hamburg: "Im Fokus stehen Inhalte, die viele Menschen im Norden bewegen und interessieren."



Der zentrale Newsdesk von "Der Westen" in Essen beliefert die anderen drei Portale mit überregionalen News- und Sportinhalten. Die Kooperation der Portale werde künftig weiter ausgebaut, hieß es./rin/DP/mis

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken