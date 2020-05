NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Zahlenwerk des ersten Quartals des Energieversorgers habe einen starken operativen Start ins Jahr gezeigt, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Unternehmensbereiche hätten dazu laut Musk in gleichem Maße beigetragen./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 02:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

