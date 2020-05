Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) der Politik Vorschläge für eine Wiederankurbelung der Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown gemacht. Mit einer Reihe gesetzlicher Anpassungen könne die Politik akut Unternehmen unterstützen, ohne dabei den Staatshaushalt zu belasten, erklärte die Kammerorganisation. "Wir brauchen jetzt kreative Antworten der Politik, die den Re-Start leichter machen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

Klar müsse sein, dass sich die Unternehmen jetzt vor allem auf Gesundheitsschutz konzentrieren müssten. "Das hat oberste Priorität und muss funktionieren." Um so wichtiger sei es aber, die Betriebe in dieser Phase an anderer Stelle zu entlasten. Würden ihnen weniger wichtige Verpflichtungen erlassen und fielen geplante bürokratische Vorhaben weg, könnten sie Gesundheitsschutz und Geschäft besser vereinbaren.

In einem Impulspapier schlug der DIHK deshalb ein Bündel von Maßnahmen vor, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Ziel seien weniger Bürokratie, mehr betriebliche Liquidität und schnellere Planverfahren. So sollten die Behörden beispielsweise den Restaurants erlauben, öffentliche Flächen vorübergehend großzügiger zu nutzen, um Abstandsregeln in der Außengastronomie einzuhalten. Die Umstellung auf manipulationssichere Kassensysteme solle zudem auf Ende 2021 verschoben werden.

Die Unternehmen sollen nach den Vorschlägen auch mehr Liquidität erhalten, zum Beispiel, wenn sie Waren aus dem Ausland importieren. Bislang müssten Importeure dafür erst mit Steuerzahlungen in Vorkasse gehen, die sie dann im Rahmen der Umsatzsteueranmeldung erst nach Wochen erstattet bekämen. "Das bindet unnötigerweise Liquidität", kritisierte Schweitzer. "Wir können das über kluge Verrechnungsmöglichkeiten pragmatischer gestalten." Der DIHK schlug auch vor, Nachtanlieferungen per LKW flexibler zu handhaben und die bestehenden Nachtflugregelungen im Luftverkehr lockern.

Zudem sollten die steuerliche Abschreibung für digitale Innovationsgüter verbessert und Aufbewahrungsfristen für Unterlagen verkürzt werden. Plan- und Genehmigungsverfahren könnten über digitale Plattformen schneller funktionieren. "Diese Maßnahmen kosten eigentlich gar kein Geld - die Politik sollte sie zügig in die Wege leiten", forderte der DIHK-Präsident.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2020 04:14 ET (08:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.