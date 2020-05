14.05.2020 - Shop Apotheke Europe NV (ISIN: NL0012044747) hat operativ in der Corona-Krise noch einen Umsatzschub erfahren - nach sowieso schon guten Zahlen: Konzernumsatz im ersten Quartal um 33% auf EUR 232,0 Mio. gesteigert, aktive Kunden plus 300.000 auf 5 Mio. (plus 25% zum Vorjahr). Zusätzliche Kosten infolge der Coronavirus-Pandemie konnten durch positive Auswirkungen des stärkeren Wachstums sowie durch verbesserte Einkaufsbedingungen, Effizienzsteigerungen und Skaleneffekte überkompensiert werden. Insgesamt erreichte SHOP APOTHEKE EUROPE das angestrebte Ziel eines positiven bereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...