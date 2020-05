FRANKFURT (Dow Jones)--Bei BMW hat sich die Talfahrt bei den weltweiten Autoverkäufen im April noch beschleunigt. Der Absatzrückgang betrug vergangenen Monat 41 Prozent, wie CEO Oliver Zipse während der Hauptversammlung des Münchener Konzerns sagte. Am stärksten sei der Einbruch in Europa gewesen, so der Manager. Im ersten Quartal hatte BMW wie andere Autohersteller wegen Werksschließungen, geschlossener Autohäuser und der Kaufzurückhaltung vor allem in China ein Minus von 21 Prozent verzeichnet.

Der weltgrößte Automarkt erhole sich mittlerweile zunehmend. "Leider eignet sich unser größter Einzelmarkt (aber) nur sehr bedingt als Blaupause für die Entwicklung anderer Märkte", so Zipse weiter. In Europa seien etwa die Volkswirtschaften unterschiedlich stark von der Pandemie betroffen. "Die Nachfrage nach Automobilen dürfte sich in Ländern wie Spanien, Italien und Großbritannien nur sehr langsam erholen", befürchtet der BMW-Chef. Ähnliches sei für die USA zu erwarten.

May 14, 2020

